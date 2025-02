Ddl sicurezza, in 300 al corteo antifascista a Cagliari

Bandiere e slogan per il centro di Cagliari nel corteo del comitato antifascista partito dal piazzale davanti al Teatro Lirico nell'ambito delle proteste contro il ddl sicurezza e "contro la violenza neofascista e la repressione di Stato". I partecipanti sono circa 300. Folta presenza delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa.

Non si registrano incidenti: i manifestanti stanno seguendo il percorso prestabilito. Da via Dante a piazza San Benedetto.

Poi via Paoli, piazza Garbaldi e via Garibaldi. Conclusione del corteo in piazza Costituzione davanti al Bastione.



