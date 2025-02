Università Sassari inaugura nuovo Centro di simulazione medica

Un struttura medica dove gli studenti di medicina e professioni sanitarie potranno esercitarsi in maniera realistica su molteplici patologie, utilizzando manichini ad altissima fedeltà e apparecchiature di diagnostica avanzata.

È ciò su cui potrà contare dalla prossima settimana l'Università di Sassari, che giovedì 27 febbraio inaugurerà, nel polo di via Piandanna, il nuovo Centro di simulazione medica dell'ateneo.

Si tratta di una struttura all'avanguardia, creta per rivoluzionare la formazione dei professionisti sanitari. Grazie all'integrazione delle più avanzate tecnologie di simulazione, il centro offre, su una superficie di 450 metri quadrati, un ambiente altamente realistico in cui studenti, medici e infermieri possono esercitarsi in condizioni sicure, migliorando le proprie competenze e affinando la capacità di gestire situazioni cliniche complesse.

Al centro della metodologia formativa c'è l'utilizzo di simulatori ad alta fedeltà, capaci di riprodurre puntualmente le condizioni cliniche dei pazienti. All'inaugurazione interverranno il rettore, Gavino Mariotti, il dirigente dell'Area appalti ed edilizia dell'ateneo, Simone Loddo, il rappresentante della società "Futura Medica srl", Alessandro Satta, e Novella Callero, responsabile Italia Laerdal.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA