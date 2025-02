Rettore Mola, 'Ateneo in crescita, prossimo anno 100 corsi'

"E' stato un anno difficile, pieno di incertezze ma anche un anno che ci ha visti con solidità rispondere alle difficoltà. Credo sia questo il modo migliore per onorare tanto lavoro che viene svolto: molte volte è un lavoro invisibile, frutto dell'abnegazione di alcuni romantici e sognatori, appartenenti ai ruoli del personale docente e ricercatore, del personale di biblioteche, tecnico, amministrativo, di studentesse e studenti". Con queste parole, dopo i saluti di rito, il rettore dell'Università di Cagliari Francesco Mola, ha introdotto la sua relazione nella cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico.

"Il prossimo anno raggiungeremo la quota dei 100 corsi di studio; ritornare a valori dell'offerta formativa del 2008, in un contesto universitario generale profondamente cambiato e molto più selettivo, è veramente emozionante. Come emozionante è il ritornare a valori del personale che parevano non più immaginabili: lo scorso anno avevamo festeggiato il superamento di quota mille tra personale docente e ricercatore, una quota che sembrava un tabu. Quest'anno - prosegue il prof. Mola - festeggiamo il superamento di quella quota anche per il personale tecnico ammnistrativo e bibliotecario: un traguardo non da poco. Ritornare a vedere in consolidata crescita il numero di immatricolazioni e iscrizioni è veramente un segnale incoraggiante, quasi una spinta a continuare e incidere di più.

Anche vedere la nostra robustezza economico finanziaria è un risultato incoraggiante; una volta appreso della differenza negativa in entrata rispetto agli anni precedenti, ci siamo subito adoperati per trovare le risorse e i modi per affrontare il momento. Ci siamo riusciti e ci stiamo riuscendo; e questo principalmente grazie alla solidità che da anni il nostro ateneo persegue, con politiche di crescita ma prudenziali".

"Il Piano di città degli immobili pubblici di Cagliari sarà un'occasione straordinaria per tutti noi. Ci aspetta un periodo di grandi investimenti infrastrutturali - aggiunge il rettore - dove il nostro patrimonio immobiliare vedrà radicali cambiamenti, integrazioni, nuove edificazioni, cambi di destinazione, tutto all'insegna delle mutate esigenze della popolazione studentesca, dell'accresciuta e modificata attività di ricerca, della trasformata attività didattica. E tutto ciò in una visione di sostenibilità a 360 gradi, sostenibilità che sempre più è al centro della nostra visione; sostenibilità che non significa solo 'green', ma anche e soprattutto sostenibilità sociale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA