Le musiche di Mozart e Beethoven al Carmen Melis di Cagliari

Il Teatro Carmen Melis, ridotto del Lirico di Cagliari, ospita "Primavera in musica 2025". La nuova rassegna, dal 28 febbraio al 24 maggio, propone tre concerti sinfonici e uno corale. Otto serate straordinarie, sempre alle 19 con celebri pagine di musica classica, con particolare attenzione ai capolavori di Mozart e Beethoven, fino al Novecento di Kodály, Poulenc e Chilcott e alle atmosfere popolari e religiose dei tradizionali spiritual afro-americani.

Una rassegna che guarda anche ad un più ampio pubblico oltre a quello degli abbonati. Si parte venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo con un duplice appuntamento con l'orchestra del Teatro Lirico, guidata da Marco Moresco, direttore, pianista e compositore abruzzese al suo debutto a Cagliari.

Il programma musicale prevede l'esecuzione di: Le nozze di Figaro: Ouverture di Mozart; Ottava Sinfonia in Fa maggiore op.

93 di Beethoven; Le danze di Galánta di Zoltan Kodály. Giovedì 6 e sabato 8 marzo è il turno del coro femminile del Teatro Lirico, diretto dal suo maestro Giovanni Andreoli. In qualità di solisti si esibiscono: Andrea Piras (violoncello), Filippo Gianfriddo (batteria), Riccardo Pinna (pianoforte). Locandina accattivante e insolita con le Litanies à la Vierge Noire, prima composizione sacra di Francis Poulenc, la Nidaros Jazz Mass di Bob Chilcott, sonorità jazz con tematica religiosa e 4 spiritual della tradizione afro-americana tra i più eseguiti nei teatri internazionali.

Venerdì 4 e sabato 5 aprile, ancora l'orchestra del Lirico, diretta da Cristiano Del Monte, direttore musicale della Fondazione cagliaritana. Programma con due celebri pagine di Beethoven (Coriolano, ouverture in do minore op. 62 e Settima Sinfonia in La maggiore op. 92) e una altrettanto celebre di Mozart (Sinfonia in Re maggiore n. 35 K. 385 "Haffner"). Venerdì 23 e sabato 24 maggio, Carmine Pinto ritorna sul podio cagliaritano, alla guida dell'orchestra del Lirico, dopo il successo del suo concerto nell'agosto 2023. Solista è Lorenzo Panebianco, primo corno dell'orchestra della Fondazione. Vengono eseguiti due raffinati brani mozartiani (Don Giovanni: Ouverture e Concerto per corno e orchestra n. 3 in Mi bemolle maggiore K 447) e la Prima Sinfonia in Do maggiore op. 21 di Beethoven.





