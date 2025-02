Incendio in una palazzina a Giave, un ferito

Un incendio scoppiato ieri a tarda sera a Giave, ha distrutto un palazzina di due piani. Una persona che abita nell'edificio è stata trasportata all'ospedale per accertamenti.

Le fiamme sono divampate poco prima delle 21, i vigili del fuoco intervenuti pochi minuti dopo hanno portato in salvo l'uomo che abita nella palazzina e lo hanno affidato alle cure del 118, che lo ha trasportato all'ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.

I vigili hanno operato per molte ore prima di riuscire a domare l'incendio. La palazzina è stata pesantemente danneggiata, il tetto è crollato e l'edificio è inagibile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA