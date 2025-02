Da clienti Conad raccolti 183.200 euro per l'ospedale Brotzu

Conad Nord Ovest annuncia ha raccolto 183.200 euro a sostegno dell'Arnas Brotzu grazie all'iniziativa solidale "I gesti d'amore si fanno sentire" attiva nei punti vendita Conad alla fine dello scorso anno.

La raccolta è stata resa possibile grazie alla generosità dei clienti Conad, che hanno sostenuto l'iniziativa acquistando le campanelle di Natale, all'interno di una linea di 12 soggetti, realizzati in plastica riciclata, ispirati ai personaggi più famosi dei film d'animazione Disney. Per ogni campanella distribuita nei punti vendita, infatti, Conad Nord Ovest ha raccolto dai propri clienti 50 centesimi a favore di ospedali e reparti pediatrici del territorio. I 183.200€ raccolti in Sardegna quest'anno saranno devoluti a favore dell'associazione "Il Paese dei Cuori" per l'acquisto di una Sonda Mini 3D transesofagea per il reparto di Cardiologia Pediatrica del Brotzu. In undici anni la charity natalizia ha permesso di devolvere oltre 1,2 milioni di euro, completamente destinati a sostegno di progetti utili a garantire le migliori cure e assistenza a tanti piccoli pazienti.

"Siamo fieri di essere anche quest'anno al fianco di una struttura che in Sardegna è un vero e proprio punto di riferimento per tanti piccoli pazienti e per le loro famiglie. - dichiara Michele Orlandi direttore rapporto soci Sardegna Conad Nord Ovest - Abbiamo raggiunto un risultato davvero importante, frutto della generosità dei numerosi clienti che hanno partecipato, anche quest'anno, con grande entusiasmo alla campagna solidale" "Grazie a Conad Nord Ovest che, in anni di collaborazione con le iniziative solidali del periodo natalizio, ha donato all'ARNAS una cifra davvero importante, quasi un milione di euro, completamente destinati a sostegno di progetti utili a garantire le migliori cure ai tanti bambini ricoverati", osserva la dg dell'Arnas Brotzu, Agnese Foddis.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA