Ateneo Cagliari: Mola, 'nuovi corsi e più accessi in medicina'

Novità in arrivo all'Università di Cagliari. Ad annunciarlo il rettore Francesco Mola a margine della cerimonia ufficiale che dà il via all'anno accademico 2024-2025. Intanto riguardano l'introduzione di "nuovi corsi di studio, in particolare ad Oristano e a Nuoro, l'aumento del numero programmato in medicina e infermieristica, la reintroduzione di corsi di studio in professioni sanitarie che erano, di fatto, ad anni alterni".

Sul fronte dei numeri, l'Università cagliaritana vede aumentare le immatricolazioni. Vengono anche incrementate anche le assunzioni del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario secondo "l'impostazione che stiamo dando alla creazione di un nuovo Ateneo con anche un investimento infrastrutturale "che può contare su oltre 56 milioni di euro", come ha ricordato lo stesso rettore che ha volto inviare un augurio agli studenti.

"Il mio messaggio è quello di non fermarsi mai, di criticarci quando sentono di farlo. Noi dobbiamo imparare sempre di più ad ascoltarli - ha osservato - Del resto siamo anche noi che li stimoliamo al pensiero critico. per cui non devono avere paura di parlare e devono battersi. A volte non dipende soltanto da loro, ma loro hanno il diritto di far sentire la loro voce.

Il futuro lo devono modellare loro".



