Artpay premiata a Milano come migliore start up global

Artpay, la piattaforma innovativa creata dal cagliaritano Luca Pineider che aggrega diverse soluzioni di pagamento digitale per offrire modalità di acquisto rateale nel settore dell'arte e dei beni collezionabili - è stata premiata dalla rivista dedicata al mondo del lusso How To Spend It (mensile del Sole24ore) come migliore start up global.

La giuria, presieduta da Nicoletta Polla Mattiot, ha premiato Artpay per la sua capacità di rendere il mercato dell'arte più dinamico, trasparente e accessibile su scala globale. "Sono onorato di ricevere questo premio, il primo riconoscimento ufficiale per Artpay - dichiara Luca Pineider, fondatore e Ceo di Artpay -. Questo premio non solo valida la nostra visione innovativa, ma ci spinge con ancora più determinazione a perseguire la nostra missione: rendere il mondo dell'arte e dei beni collezionabili più digitale, più sostenibile e più aperto. Il potenziale di questo settore è straordinario, e siamo entusiasti di poter contribuire alla sua evoluzione".

Questa la motivazione: “L’arte è da sempre un linguaggio universale, e Artpay ha saputo rendere il mercato più dinamico, trasparente e accessibile su scala globale. Un’innovazione che apre nuove strade per il settore, abbattendo le barriere economiche e digitalizzando un mondo tradizionalmente esclusivo. Per aver saputo trasformare la fruizione dell’arte in un’esperienza più aperta e internazionale, premiamo Artpay”.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Milano. A rappresentare Artpay Luca Pineider e Rossella de Stefani. Dieci i vincitori: un viaggio che attraversa tutta l'Italia - spiegano i promotori - ed esplora un'ampia varietà di idee e settori del lusso, dove l'artigianalità dialoga con l'intelligenza artificiale, l'impegno ecologico con l'innovazione sociale, il mondo dei servizi con l'industria produttiva.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA