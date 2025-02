Sardegna a fiera turismo di Belgrado, nuovo volo con Alghero

La Sardegna protagonista a Belgrado alla.46/a Fiera del turismo di Belgrado, dove sono state presentate le principali attrazioni turistiche del nostro Paese, con un focus particolare dedicato alla Sardegna, che è stata l'unica regione italiana invitata. E' stata anche l'occasione per annunciare un nuovo collegamento aereo tra Alghero e Belgrado che sarà operato dalla compagnia di bandiera Air Serbia.

"Per la prima volta - ha detto l'assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu - la Sardegna partecipa alla fiera del turismo di Belgrado e lo facciamo da protagonisti, in collaborazione con l'Enit e con l'ambasciata italiana in Serbia.

L'Italia e la Sardegna sono infatti gli ospiti d'onore della manifestazione. La Serbia - ha sottolineato ancora - è un Paese in grande crescita economica e l'apertura del nuovo collegamento diretto fra Belgrado ed Alghero, operato da Air Serbia con la quale realizzeremo iniziative di marketing a sostegno della destinazione, rappresenta una grande opportunità per la Sardegna di conquistare un nuovo mercato europeo nel quale non eravamo presenti".

"L'apertura di un nuovo collegamento aereo è sempre un'ottima notizia, soprattutto se, come nel caso della Alghero-Belgrado che sarà inaugurata da Air Serbia, ha il merito di aprire mercati inesplorati e aggiungere nuovi flussi di passeggeri - ha dichiarato l'assessora dei Trasporti Barbara Manca - Il collegamento è di indubbio interesse turistico perché crea una connessione diretta con una zona nuova dell'Est Europa, il cui interesse per la Sardegna è sempre più in crescita negli ultimi anni, ma è anche un'opportunità nuova di trasporto per tutti i sardi che hanno legami o coltivano interessi economici nei Paesi balcanici".

"Per fare in modo che questa e altre iniziative non costituiscano casi sporadici e isolati, sarà pubblicato nelle prossime settimane il bando 'Nuove Rotte' - ha ricordato Manca -, che abbiamo predisposto insieme all'assessorato del Turismo per implementare i collegamenti con il resto del mondo e stimolare le compagnie aeree a investire nei nostri aeroporti e nei nostri territori".



