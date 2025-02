Maxi rissa con 40 persone, chiuso locale in centro a Sassari

Il questore di Sassari ha chiuso un circolo ricreativo in largo Monache Cappuccine, al centro storico, dove sabato notte si è verificata una rissa che ha visto coinvolte una quarantina di persone.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti della questura. Sulla base di quella rissa e degli ulteriori accertamenti svolti dagli agenti, che hanno appurato come il circolo fosse frequentato abitualmente da pregiudicati, il questore ha emesso ieri il provvedimento di chiusura valido per 15 giorni.



