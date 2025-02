Le Domus de Janas in Patrimonio Unesco, verdetto entro l'estate

Entro l'estate si saprà se le Domus de Janas della Sardegna potranno far parte dell'elenco del Patrimonio Mondiale Unesco 2025. Il progetto, sostenuto da ministero della Cultura e Regione, rappresenta l'unica candidatura italiana. È quanto emerso alla presentazione di "Arte e Architettura nella Preistoria della Sardegna. Le Domus de Janas" che approda al TourismA di Firenze.

Il progetto sarà presentato il 21 febbraio al pubblico e alla comunità scientifica nel corso di un convegno con i contributi, tra gli altri di Giuseppa Tanda, presidente del Cesim - Centro Studi Identità e Memoria - da anni impegnata per far sì che 26 monumenti preistorici della Sardegna, tra cui numerose Domus de Janas decorate, siano inseriti nella Lista Unesco per il 2025.

Oltre alle "case delle fate" sono inclusi menhir, dolmen, grotte, ripari. Un patrimonio da tutelare, valorizzare e promuovere.

"Il nostro lavoro è quasi terminato: entro il 28 febbraio consegneremo le ultime risposte ai quesiti richiesti. La valutazione prosegue e si concluderà entro marzo e poi, tra giugno e luglio, sarà il consiglio Unesco a decidere se il progetto verrà iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'Umanità - ha detto all'ANSA Tanda -. È un grande onore per la Sardegna e anche per l'Italia e porterà grandi vantaggi dal punto di vista turistico culturale, economico".

Sono 3500 le Domus de Janas censite, 210 quelle decorate.

"Finissima espressione di un'arte che crea meraviglia: abbiamo scelto tra le innumerevoli le più significative", ha aggiunto Barbara De Nicolo, vicepresidente Cesim (Centro Studi Identità e Memoria).



