Lavori e incontri per valorizzare la Basilica di San Saturnino

Cagliari e la Basilica di San Saturnino al centro del ciclo di conferenze denominato "Fermata San Saturnino". Undici appuntamenti per fare il punto della situazione anche in vista dei prossimi interventi di valorizzazione. Quest'anno si comincia con la sostituzione delle vetrate e con la sistemazione dell'ingresso. Un milione e mezzo di euro è già stato stanziato per la conservazione e il restauro: si cercano ulteriori linee di finanziamento.

Ogni ultimo sabato del mese, esperti e specialisti legati all'archeologia, all'urbanistica, alla storia dell'arte e alla letteratura cristiana, presenteranno un loro contributo. Il filo conduttore sarà sempre il monumento paleocristiano e bizantino di piazza San Cosimo. Sabato 22 febbraio 2025, alle 11, ingresso gratuito, la direzione regionale Musei Nazionali Sardegna e la Basilica di San Saturnino, organizzano, il primo degli incontri in calendario, con l'intervento degli architetti, Marco Cadinu e Alessandro Sitzia, sul tema: "La Basilica: storia di una architettura". I due studiosi, attraverso un dialogo tra urbanistica storica e architettura, propongono un viaggio nel tempo dal titolo: "La Basilica di San Saturnino. Il paesaggio delle pietre erranti. Urbanistica e architettura di un monumento inconcluso".

Le conferenze coinvolgeranno studiosi, associazioni culturali, scrittori ed esponenti del mondo della cultura, nell'ambito di un progetto di conoscenza e divulgazione. Ad aprire i lavori sarà la direttrice della Basilica di San Saturnino, Patrizia Tomassetti. "Saranno dei momenti importanti - ha detto la direttrice de musei nazionali in Sardegna, Valentina Uras - per far crescere la conoscenza della basilica: ci sembra importante fare il punto anche in vista degli interventi che interesseranno questo monumento".

Un luogo strettamente legato alla città come sarà ribadito ad esempio nella presentazione del progetto "La guerra attraverso gli occhi della basilica". "Un monumento che necessita di un'attenzione- ha detto la direttrice della Basilica di San Saturnino, Patrizia Tomassetti - approfondita anche per consentire una riappropriazione della basilica legata al santo patrono della cittá". La conferenza sui "materiali della basilica tra conoscenza e problemi di conservazione" sarà - è stato spiegato dagli organizzatori - l'occasione anche per valutare e spiegare lo stato di conservazione della basilica anche in vista degli interventi per valorizzare il monumento.





