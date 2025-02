Ichnusa, Ciccarelli nuovo direttore del Birrificio di Assemini

Il Birrificio Ichnusa di Assemini ha un nuovo direttore: Paolo Ciccarelli. Il manager, con una solida esperienza nel settore della produzione, assume la guida del birrificio simbolo della Sardegna raccogliendo il testimone da Matteo Borocci.

Nato a Vico Equense (Napoli), 40 anni, ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Gestionale - settore industriale al Politecnico di Torino, iniziando gli studi nella facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli.

La sua carriera professionale inizia nel 2011 in Bacardi, nello stabilimento piemontese della Martini & Rossi, in cui si è occupato di planning e confezionamento. Dal 2018 è entrato a far parte di Heineken, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nei birrifici del Gruppo in Italia e all'estero (Regno Unito, Portogallo e Olanda). Ha guidato poi lo stabilimento di Pollein (Aosta) per due anni.

"Sono entusiasta di intraprendere questa nuova sfida professionale alla guida di un birrificio così prestigioso e ricco di storia come Ichnusa - dichiara Ciccarelli -. Questa terra, con la sua storia millenaria e la sua passione per le tradizioni autentiche, ha saputo creare una birra unica, capace di raccontare un'identità e un modo di essere. Raccolgo con entusiasmo l'eredità di Matteo Borocci e mi impegno a valorizzare questo legame con il territorio, mettendo le mie competenze e la mia passione al servizio di questo stabilimento e di tutta la comunità sarda".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA