Con la cocaina in auto forza posto di blocco, 27enne arrestato

Non si è fermato al posto di blocco e, inseguito dai carabinieri, ha urtato l'auto dei militari: a bordo della sua Fiat Panda nascondeva un chilo di droga. E' accaduto all'alba di oggi a Monastir. In manette un 27enne già noto alle forze dell'ordine.

I carabinieri erano impegnati in un posto di blocco lungo la 131 e hanno deciso di fermare la Panda condotta dal 27enne. Il giovane ha finto di accostare, ma poi ha accelerato, fuggendo in direzione della provinciale 7 verso Villasor. I carabinieri lo hanno inseguito, imboccando insieme alla Panda, una strada sterrata. Nel corso dell'inseguimento il 27enne ha più volte urtato l'auto dei carabinieri, ma alla fine una delle ruote della Fiat Panda ha ceduto ed è stato bloccato. In auto nascondeva un chilo e 184 grammi di cocaina.



