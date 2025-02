All'Arnas Brotzu di Cagliari asportato un tumore di oltre 3kg

Una recidiva di sarcoma dell'utero di oltre tre chili all'addome è statto asportato con successo in una donna di 56 anni. L'intervento, di alta complessità, è stato effettuato il 10 febbraio all'Arnas Brotzu di Cagliari dai medici della struttura di Ginecologia Oncologica, centro di riferimento regionale per la chirurgia oncologica, diretta da Antonio Macciò, La massa asportata, della grandezza di 30 cm per 20 cm, occupava completamente l'addome della donna.

Alcuni anni fa la paziente aveva cominciato a notare una protuberanza al centro dello stomaco che con i mesi si è ingrandita sempre più. Il primo intervento di exeresi non ha sortito l'effetto sperato. La paziente si è allora rivolta al Brotzu, dove il professor Macciò ha deciso un intervento chirurgico. La voluminosa formazione, infatti, si estendeva dalla cute alla fascia posteriore dei muscoli retti dell'addome, infiltrandoli completamente. Un'estesa incisione ha consentito di individuare all'interno della cavità addominale la massa invasiva, che è stata asportata con estrema difficoltà tecnica, che ha necessitato una eviscerazione pelvica totale (asportazione di vescica, retto-sigma) e exeresi dell'intera vagina, completamente occupata da una voluminosa quantità di materiale neoplastico. Si è trattato di un intervento tecnicamente complesso, tanto per l'exeresi quanto per la ricostruzione, che ha richiesto un estensivo impiego di risorse e la contemporanea necessità delle competenze plurispecialistiche degli oncologi ginecologi del Brotzu.

"Attraverso questo complesso intervento chirurgico, atipico ed inusuale, siamo riusciti ad asportare completamente la massa - spiega Macciò - Si è trattato di un intervento molto delicato, durato circa 10 ore, che è stato possibile grazie a un grande e coordinato lavoro di squadra che caratterizza l'Arnas Brotzu ed ha visto coinvolti i colleghi della ginecologia oncologica, gli anestesisti e gli infermieri, che anche in questa occasione hanno dimostrato anche un elevato e profondo senso di umanità",



