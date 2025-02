Viola divieto allontanamento e si barrica in casa dei genitori

Nonostante avesse il divieto, è riuscito ad entrare a casa dei genitori e si è barricato in una delle stanze. Ma i carabinieri sono riusciti a convincerlo ad uscire. E' avvenuto durante la notte a Cagliari, in un appartamento ella zona di Sant'Avendrace. Arrestato un 33enne senza fissa dimora per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare.

A fare scattare l'allarme è stata la sorella del 33enne.

L'uomo era riuscito a convincere la nipote ad aprirgli la porta e poi era entrato, barricandosi in una delle stanze. "I militari della stazione di Pirri sono riusciti a negoziare con l'uomo, convincendolo ad arrendersi senza che nessuno riportasse ferite", spiegano i carabinieri che hanno arrestato il 33enne.





