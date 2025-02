Tre attentati incendiari contro 15 camion di rifiuti in Sardegna

Tre attentati incendiari contro altrettante ditte che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani in Sardegna. Tutti sono avvenuti durante la scorsa notte: due nel Nuorese e uno a Iglesias. Tutti i mezzi pesanti sono andati distrutti o sono stati gravemente danneggiati.

I vigili del fuoco di Nuoro sono intervenuti poco prima dell'1 sulla provinciale 58, nella zona industriale di Orgosolo, nel piazzale di un azienda di nettezza urbana dove sono andati in fumo sette autocompattatori. Lungo il lavoro della squadra per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza il sito.

Una squadra del Distaccamento di Lanusei è intervenuta poco prima delle 6 sulla strada provinciale Arzana-Lanusei per l'incendio di altri cinque autocompattatori.

Altro episodio a Iglesias: questa volta sono stati dati alle fiamme tre mezzi per la raccolta dei rifiuti.

I tre eventi sono di presumibile natura dolosa e su tutti gli episodi stanno indagando i carabinieri.

