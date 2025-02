Ordigno bellico rinvenuto in un magazzino ad Assemini

Una piccola bomba antisommergibile calibro 100, della lunghezza di circa 50 centimetri, di fabbricazione francese e impiegata in ambito militare nella seconda guerra mondiale è stata rinvenuta questa mattina in un magazzino in località Su Pardu Nou ad Assemini. A fare scattare l'allarme la proprietaria del magazzino che era intenta a riordinare il deposito appartenuto al marito deceduto e ha notato l'ordigno, chiamando subito il 112.

Dopo un primo sopralluogo da parte dei militari di Assemini, la bomba è stata affidata agli specialisti del Nucleo Artificieri. "L'ordigno, pur non essendo attivo come esplosivo convenzionale - spiegano dall'Arma -, risultava comunque dotato di un caricamento chimico speciale a effetto fumogeno e illuminante e richiedeva un intervento altamente specializzato per la sua rimozione e bonifica".

L'area è stata transennata per garantire la sicurezza della popolazione e sono state avviate le procedure per il successivo smaltimento dell'ordigno.



