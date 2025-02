Grandi eventi, bando per i 10 appuntamenti più significativi

Pubblicato il bando relativo al cartellone dei Grandi Eventi Identitari (GEI). Si tratta del quinto dei 12 cartelloni nei quali è articolato il programma dei grandi eventi per il 2025, a valere sulla Legge Regionale 7/1955. Si tratta del cartellone più importante del bando dei grandi eventi, quello che sostiene i 10 grandi eventi più significativi che si tengono storicamente in Sardegna.

"Queste manifestazioni - afferma l'assessore del Turismo, Franco Cuccureddu - la cui concessione del contributo avviene in modo strutturale, costituiscono per l'antica tradizione, per la reputazione internazionale, per il costante sostegno finanziario, una base stabile e costante di grandi avvenimenti territoriali con un forte richiamo turistico".

Sino al 17 marzo 2025 potranno presentare istanza organismi pubblici, in forma singola o associata, che organizzano le manifestazioni iscritte nel registro regionale dei Grandi Eventi Identitari, di matrice religiosa o laica: Festa di Sant'Efisio; Festa di San Francesco di Lula; Festa del Redentore; Festa di Sant'Antioco Martire, Patrono di Sardegna; Edizione della Cavalcata Sarda; Discesa dei Candelieri; Festa di San Simplicio; Festa di San Costantino Ardia di Sedilo; La Sartiglia; San Salvatore di Sinis, Corsa degli Scalzi.

L'assessorato regionale del Turismo potrà finanziare i progetti presentati nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili e comunque fino ad un massimo di euro duecentocinquantamila. Per le azioni di promozione e comunicazione la spesa obbligatoria minima è del 20% del contributo concesso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA