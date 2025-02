Calcio: Cagliari-Juve sold out e allenamento a porte aperte

Il Cagliari si carica con i suoi tifosi. Non solo sold out per la gara di domenica sera con la Juventus, ma anche allenamento a porte aperte il giorno della vigilia alla Unipol Domus.

Le sedute di allenamento con il pubblico sugli spalti erano state riportate in auge da Ranieri nel finale di campionato in serie B. E confermate anche lo scorso torneo per trasmettere energia alla squadra che stava lottando per rimanere in A.

Ora il Cagliari chiede di nuovo aiuto ai tifosi forse nel momento migliore del suo percorso: più cinque dalla terzultima in classifica.

Ma, forse proprio per questo, serve la massima concentrazione per non perdere di vista l'obiettivo. Soprattutto in una gara molto sentita come quella con la Juventus, storica rivale dei rossoblù ai tempi dello scudetto.

Per assistere all'allenamento basterà entrare su cagliaricalcio.com o sul sito di TicketOne e scaricare il pass gratuito (sino a un massimo di due). Cancelli aperti dalle 9.30.

E inizio alle 10.30: a disposizione il settore Curva nord.

Intanto dall'infermeria arrivano buone notizie per Nicola: Gaetano, out contro l'Atalanta per una botta rimediata nella gara contro il Parma, ha ricominciato, seppure in parte, a lavorare con il gruppo. Un buon segnale in vista della gara di domenica: la convocazione sembra ormai certa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA