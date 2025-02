Bimba morta dopo operazione tonsille, attesa per esito autopsia

Si conosceranno tra 60 giorni i risultati dell'autopsia svolta oggi sul corpo di Natalie Tanda, la bambina di 8 anni morta l'8 febbraio nel reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale civile di Alghero, dopo un intervento chirurgico per l'asportazione delle tonsille.

L'esame sulla salma è stato fatto nella tarda mattinata di oggi all'istituto di Medicina legale di Sassari, dal medico legale Matteo Nioi di Cagliari, alla presenza dei consulenti di parte, Salvatore Lorenzoni e Francesco Serra, e dell'otorinolaringoiatra Francesco Riu, nominati dai due medici della clinica indagati dalla Procura di Sassari come atto dovuto dopo la morte della piccola.

I due medici indagati sono assistiti dagli avvocati Lorenzo Galisai e Giovanni Sechi.

Anche la famiglia della bambina, rappresentata dagli avvocati Marco Costa e Romina Caula, ha nominato un perito di parte, il medico legale di Roma Stefano De Pasquale Ceratti, che però oggi non ha presenziato all'autopsia.

Sono stati eseguiti gli accertamenti e fatti dei prelievi che andranno analizzati e i cui risultati saranno disponibili tra due mesi.

La tragedia è accaduta l'8 febbraio scorso: la bambina era ricoverata nel reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale di Alghero, dove era stata operata giovedì 6 febbraio per l'asportazione delle tonsille. L'intervento chirurgico non aveva mostrato criticità operatorie, ed era andato liscio anche nell'immediato post operatorio, tant'è che per la mattinata di domenica 9 ne erano state programmate le dimissioni.

Ma sabato sera la bambina ha manifestato un'improvvisa complicanza e per questo i medici stavano predisponendo il rientro in sala operatoria. Tutto è degenerato in pochissimo tempo e ogni tentativo dei medici, sia degli otorinolaringoiatri, sia dei rianimatori dell'ospedale civile algherese accorsi in reparto, si sono rivelati inutili: la bambina è deceduta in reparto poco prima delle 21.



