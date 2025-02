Allo Ied una giornata alla scoperta del mondo del design

L'Istituto europeo di design (Ied) di Cagliari apre le sue porte a studenti e famiglie per scoprire il mondo del design e della creatività durante l'Open Day in programma sabato 22 febbraio nella sede di Villa Satta in viale Trento.

Lo Ied di Cagliari è la sola realtà in Sardegna a offrire un percorso formativo e di avviamento al lavoro nel campo del design e della comunicazione, consentendo ai giovani creativi di costruire il proprio futuro senza dover lasciare l'isola.

Un investimento sul futuro che premia: il 91% degli studenti diplomati ai corsi di Cagliari trova lavoro entro un anno dal termine degli studi. Un risultato che conferma l'eccellenza della formazione offerta e l'efficacia del network professionale dell'Istituto. In particolare, il tasso di placement raggiunge il 93% per i corsi di Design, il 91% per le Arti Visive e l'89% per il Fashion Design, dimostrando come le competenze acquisite siano altamente richieste dal mercato del lavoro.

Inoltre, sempre il 22 febbraio, verrà pubblicato il nuovo bando di concorso per le borse di studio, che renderanno ancora più accessibile l'iscrizione ai corsi consentendo a tutte e tutti di coltivare il proprio talento.

L'Open Day avrà inizio alle 9 con il check-in a Villa Satta, gioiello dell'architettura liberty del primo Novecento. A seguire il benvenuto del direttore Antonio Lupinu in Aula Francesco Morelli, dove verrà presentato il programma della giornata. Dalle 10 alle 12 sarà possibile partecipare agli incontri di presentazione dei corsi, per conoscere più da vicino le diverse anime dell'offerta formativa.

L'aula Milano ospiterà un allestimento di progetti multimediali realizzati dagli studenti, un'occasione per scoprire il loro talento e la loro visione innovativa.



