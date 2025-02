Al Cornetto acustico a Cagliari le opere di Rossana d'Alessandro

"La naturale e rigorosa definizione del segno come del colore, e una singolare ricerca materica, risolta in modo compiuto nella tridimensionalità". Nel passaggio del testo critico di Beatrice Dotzo è racchiuso il senso della mostra di Rossana d'Alessandro "PATRM e…", allestita negli spazi del Cornetto Acustico nel quartiere cagliaritano di Villanova fino all'8 marzo.

L'artista pugliese, da anni radicata a Cagliari, ha sviluppato il Patrm, una particolare pasta madre composta principalmente da polistirolo, capace di generare una sostanza fluida ideale per la creazione di forme e colori. Le opere uniche, frutto di questa sperimentazione materica, sono il fulcro della mostra. "Spaziare tra figurazione e astrazione è l'avventura fantastica della mia ricerca sull'immagine e l'oggetto - spiega l'artista - il Patrm interpreta il colore nella sua essenza di luce, rivelando una propria identità quando diventa forma tridimensionale". Nel suo percorso, impegnato sin dagli esordi nei campi dell'incisione e della pittura, D'Alessandro ha sempre mantenuto vivo l'interesse per le procedure sperimentali legate per lo più alle arti grafiche, con una peculiare attenzione per i procedimenti relativi alla stampa d'arte.

Dalla sua inesauribile attività nasce a Cagliari, nel 1979, la Stamperia " L'Aquilone ", incentrata sulla pratica delle tecniche incisorie, xilografiche e calcografiche. "Un luogo esperienziale e di studio che alimenta un costruttivo approfondimento delle tecniche tradizionali e sperimentali", commenta Beatrice Dotzo, curatrice della mostra. Nel 1986 fonda l'associazione culturale "Intergrafica", fucina di innumerevoli progetti dedicati all'arte figurativa, con l'obiettivo di un fruttuoso confronto con l'ampio contesto internazionale della grafica d'arte. "Queste molteplici esperienze - conclude la curatrice della mostra - condurranno l'artista a notevoli traguardi, nel climax di una fertile ricerca estetica, centrata sull' evoluzione dell'espressione artistica contemporanea".





