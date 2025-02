'A low cost 73% voli nazionali, è squilibrio competitivo'

Un incremento del traffico nazionale del 6% e di quello internazionale del 28%, nonostante il trend positivo, il settore dei trasporti aerei in Italia affronta diverse problematiche, che incidono sulla continuità territoriale e sulla connettività tra le diverse aree del Paese, in particolare per le regioni insulari come la Sardegna e la Sicilia. Le criticità sono esplicitate nel focus dedicato al trasporto aereo dell'indagine conoscitiva sulla continuità territoriale, realizzata dalla IX Commissione Trasporti della Camera, presieduta da Salvatore Deidda (Fdi) e approvata ieri.

Nero su bianco il focus contiene tutte le problematiche emerse durante le audizioni svolte (la commissione ha audito 70 soggetti, per un totale di oltre 17 ore di seduta). Tra i nodi la concentrazione delle compagnie low cost sul mercato (il 73% dei voli nazionali risulta coperto da 5 vettori low cost) che "crea uno squilibrio competitivo, poiché tali compagnie tendono a concentrare le loro operazioni sulle rotte più redditizie, lasciando scoperti i collegamenti meno frequentati, essenziali per i residenti delle isole". Non solo: "Spesso le compagnie che offrono servizi di continuità territoriale per l'intero anno tendono a compensare ulteriormente la condizione di fallimento del mercato con la vendita dei biglietti nella stagione estiva", si legge.

Per superare le questioni legate al tema della stagionalità, esperti del settore hanno proposto di adottare un sistema cosiddetto "misto, che consenta di aprire il mercato nella stagione estiva e di assicurare la continuità territoriale ai residenti nella stagione invernale". Altre criticità riguardano l'aumento dei prezzi del carburante e l'inflazione dovuti a fattori geopolitici e l'impiego di algoritmi, profilazione dell'utente e IA, ossia di strumenti automatici che fanno incrementare i prezzi. Altro elemento, evidenziato dai vettori è la necessità di ridurre, fino a eliminare, le addizionali comunali sul trasporto aereo.

Per quanto riguarda algoritmi e prezzi l'indagine riassume la situazione: "Tutte le compagnie aeree adottano sistemi di revenue management tradizionali, senza adattamenti specifici per le rotte insulari e con limitato uso di Intelligenza artificiale. I vettori low-cost applicano strategie più dinamiche e prezzi medi inferiori rispetto ai tradizionali - si legge -. I prezzi aumentano nei periodi di alta domanda, con picchi superiori a 150-200 euro. Le misure di continuità territoriale incidono solo parzialmente sulla riduzione dei prezzi, mitigando i costi solo per i residenti. La trasparenza tariffaria è carente, con difficoltà nel confronto tra offerte e poca chiarezza sui costi accessori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA