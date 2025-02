Protezione del mare e dei cetacei, convegno a S.Teresa Gallura

Una giornata didattico scientifica per sensibilizzare il pubblico, dai più piccoli agli adulti, sui temi della protezione del mare e dei cetacei, su come maturare maggiore consapevolezza sul valore che questi mammiferi svolgono nell'eco sistema e su cosa ognuno di noi può fare per contribuire a salvaguardarli. L'Area marina protetta Capo Testa-Punta Falcone e il Comune di Santa Teresa Gallura organizzano per il secondo anno la Giornata mondiale della balena.

Istituita nel 1980 su impulso della Pacific whale foundation, organizzazione non governativa dedicata alla conservazione della vita marina e degli oceani, si svolgerà giovedì 20 febbraio nel teatro Nelson Mandela a Santa Teresa, comune le cui acque di competenza fanno parte del santuario dei cetacei.

La Giornata della balena diventa così un'opportunità per affrontare i temi ambientali con alcuni protagonisti di questa missione di protezione e tutela del mare e dei cetacei: l'area marina protetta, la Guardia Costiera-Capitaneria di porto, biologi, divulgatori scientifici e le scuole.

Alla fine della mattinata, che vedrà gli interventi di diversi esperti nel settore, saranno premiati gli alunni dell'istituto Magnon che hanno partecipato al concorso dell'Amp dedicato alla Giornata.

I bambini riceveranno un attestato di "Custodi del mare" e i tre vincitori potranno trascorrere una giornata in mare a bordo del gommone dell'Amp per svolgere un servizio di vigilanza e monitoraggio e riceveranno un libro sulle balene con del materiale per il disegno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA