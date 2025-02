Nasconde in casa bombe artigianali, 50enne arrestato a Dolianova

Aveva più volte minacciato i vicini dicendo che avrebbe "fatto saltare tutto in aria". Per questa ragione oggi i carabinieri della Stazione di Dolianova hanno perquisito l' abitazione di un 50enne, trovando due bombe artigianali. L'uomo è stato arrestato.

In particolare, i carabinieri erano venuti a conoscenza dei problemi di vicinato e delle minacce del 50enne e hanno quindi deciso di far scattare il blitz. Nella sua abitazione sono stati trovati i due ordigni dotati di miccia pirotecnica, non commerciabili e altamente pericolosi.

Le bombe, dal peso rispettivo di 177,5 grammi e 201 grammi, sono state messi in sicurezza dagli artificieri del Reparto operativo del Comando provinciale carabinieri di Cagliari.

Secondo gli specialisti dell'Arma la polvere pirotecnica contenuta nei due ordigni, pari a 210 grammi, "presentava un fattore di equivalenza esplosiva di circa 140 grammi di tritolo". Le due bombe sono state trasferite in una zona idonea e distrutte.

Il 50enne si trova attualmente ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza e l'eventuale utilizzo degli ordigni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA