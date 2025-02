Caro energia, Sardegna prima per costi della bolletta nel 2024

Conti salati per la bolletta elettrica in Sardegna nel 2024: con un consumo medio a famiglia pari a 2.677 kWh, corrispondente ad una bolletta di 903 euro all'anno, l'Isola è in vetta alla classifica nazionale dei consumi. Spese che si impennano: il saldo del contatore elettrico è arrivato a segnare il 14% in più rispetto alla media in Italia. Sono i risultati del report di Facile.it.

Consumi così elevati - questa l'analisi degli esperti del portale - si spiegano almeno in parte "con il fatto che in molte aree della regione non è attivo il riscaldamento con gas di città, situazione che spesso viene compensata utilizzando dispositivi elettrici con conseguenti forti impatti sui consumi".

Continuando a scorrere la graduatoria, al secondo posto si posiziona la Sicilia, dove lo scorso anno le famiglie hanno speso in media 848 euro a fronte di un consumo dichiarato pari a 2.445 kWh. Chiude il podio il Veneto, con una bolletta media di 833 euro (2.386 kWh).

"Guardando all'andamento degli indici vediamo che già dal secondo semestre dello scorso anno i prezzi delle materie prime sono tornati a crescere e il 2025 è iniziato con valori allarmanti che, secondo le previsioni, potrebbero aumentare ulteriormente - commentano gli esperti di Facile.it - Per questo motivo, oggi più che mai, chi si trova nel mercato libero deve fare attenzione alle scelta del fornitore giusto, azione fondamentale per evitare di spendere più del dovuto".

