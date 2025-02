A Loiri Porto S.Paolo tolleranza zero contro abbandono rifiuti

Tolleranza zero nei confronti di chi sporca il paese e conferisce in modo errato i rifiuti nell'isola ecologica: l'amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo punta sulla salvaguardia del proprio ambiente e per incentivare la popolazione a gettare correttamente i rifiuti e la raccolta della bottiglie di plastica, ha fatto installare dalla Multiservice un "Mangiaplastica" che entrerà in funzione da domani.

Il macchinario si trova nello spazio di fianco alla caserma dei carabinieri e potrà essere utilizzato scaricando una App e utilizzando un QR code che consente di accumulare 1 punto per ogni bottiglia di plastica conferita. Chi accumulerà più punti nel primo semestre potrà vincere un viaggio a scelta dal cofanetto "Evviva vacanze". Inoltre, l'amministrazione guidata da Francesco Lai, dopo aver registrato un uso distorto delle isole ecologiche nate per dare la possibilità ai turisti che scelgono la località balneare di Porto San Paolo di conferire i rifiuti e non aspettare il ritiro porta a porta, ha deciso di utilizzare la videosorveglianza per rintracciare i trasgressori.

Grazie ad una collaborazione tra polizia locale e Compagnia barracellare, i trasgressori verranno denunciati con conseguenze di rilievo penale e con un ammenda che va da mille a diecimila euro.

I controlli riguarderanno principalmente i punti utilizzati per l'abbandono dei rifiuti, come le isole ecologiche di Porto San Paolo e Vaccileddi e le cunette dell'intero territorio comunale. "Occorre dare un segnale forte a chi non accetta le regole - afferma il sindaco -. Sono tanti i cittadini corretti e rispettosi delle norme, che conferiscono correttamente i rifiuti solidi urbani per la raccolta differenziata, dobbiamo agire anche a tutela loro e della comunità. Proprio per non vanificare l'impegno di questi cittadini dobbiamo punire chi si vuole sottrarre alle regole di una corretta convivenza civile. Gli agenti della polizia locale intensificheranno i controlli e saranno molto meno tolleranti nei confronti dei trasgressori".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA