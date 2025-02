Rapina in un panificio di Selegas, banditi portano via 800 euro

Banditi in azione questa mattina nel panificio "Il Girasole", in via Roma a Selegas. Portati via 800 euro.

I malviventi sono entrati in azione intorno alle 11. Erano in due, indossavano abbigliamento mimetico, passamontagna e guanti.

Uno di loro impugnava una pistola e ha minacciato il titolare facendosi consegnare il denaro. Presi gli 800 euro i due sono fuggiti.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della Stazione di Selegas e il Nucleo Operativo e Radiomobile. Sono in corso acquisizioni di immagini dai sistemi di videosorveglianza della zona e raccolta di testimonianze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA