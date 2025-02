Prima volta a Cagliari per 'Il giudizio universale' di Perosi

Per la prima volta a Cagliari sarà eseguito "Il giudizio universale", oratorio per soli, coro e orchestra composto da Lorenzo Perosi su testo di Pietro Metastasio e Giuliano Salvadori. È stato eseguito per la prima volta l'8 aprile 1904 al Teatro Costanzi di Roma. Ora arriva al teatro Lirico di Cagliari per un duplice appuntamento venerdì 21 febbraio alle 20,30 e sabato 22 alle 19, inserito nel cartellone della stagione concertistica 2024-2025.

Alla guida di Orchestra e Coro del Teatro Lirico arriva Maurizio Benini, direttore d'orchestra classe 1952, è un compositore di Faenza che ritorna nel capoluogo sardo dopo la "sua" Sonnambula di Bellini del 2008 e la Petite Messe solennelle di Rossini del gennaio 2023. Nel ruolo di solisti si esibiscono: Jennifer Rowley (soprano), Valentina Pernòzzoli (contralto), Raffaele Abete (tenore), Lorenzo Mazzucchelli (basso). Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Lorenzo Perosi (Tortona, 1872 - Roma, 1956) fu ecclesiastico ed insigne compositore di musica sacra. Ordinato sacerdote nel 1985, divenne, pochi anni dopo, Direttore della Cappella Sistina. A lui si deve la rinascita della musica oratoriale che comprende opere quali: La Resurrezione di Cristo (1898), La strage degli innocenti(1900), Mosè (1901), Il giudizio universale (1904). Scrisse circa 50 messe, tra cui la Messa per la Canonizzazione di Don Bosco(1929).



