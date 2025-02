Papa nomina monsignor Spiga vescovo di Grajaú in Brasile

Papa Francesco ha nominato monsignor Giuseppe Luigi Spiga, del clero della Diocesi di Cagliari, nuovo vescovo di Grajaú, nello stato brasiliano del Maranhão. L'annuncio è stato dato contemporaneamente a Cagliari, dall'Arcivescovo mons. Giuseppe Baturi, e in Brasile.

Mons. Spiga, nato a Serramanna nel 1972, è stato ordinato presbitero nel 1998. Da oltre sedici anni opera come missionario 'fidei donum' in Brasile, inviato dalla Diocesi di Cagliari. La sua esperienza si è radicata nella Diocesi di Viana, dove ha ricoperto ruoli pastorali e amministrativi di rilievo, tra cui quello di Vicario Generale e Rettore del seminario vescovile.

Dal 2024 è Direttore Amministrativo presso la Facoltà Cattolica del Maranhão e dal 2023 giudice nel Tribunale Ecclesiastico Regionale del Maranhão.

"Esprimiamo profonda gratitudine al Santo Padre - ha detto mons. Baturi - per l'attenzione riservata a monsignor Giuseppe Spiga. Questa nomina rappresenta un invito a sostenere don Giuseppe con la preghiera, l'amicizia e il concreto aiuto che definiremo insieme. Allo stesso tempo, richiama la Chiesa di Cagliari alla sua naturale vocazione missionaria, esortandola ad ampliare con decisione il proprio orizzonte, in continuità con l'impegno già portato avanti da anni, segno vivo della sua missione universale. Un ringraziamento particolare va ai sacerdoti che, attraverso il programma di collaborazione missionaria, hanno condiviso il servizio e la fraternità con la Chiesa di Cagliari".



