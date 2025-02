Olbia, in Medicina d'urgenza arriva cartella clinica elettronica

Da oggi nell'Unità operativa di Medicina d'urgenza il "diario" di ogni nuovo paziente sarà esclusivamente digitale, tracciabile e aggiornabile in tempo reale. La Struttura complessa di Medicina d'urgenza è, infatti, la prima della Asl Gallura a integrare il sistema della cartella clinica elettronica nelle procedure di assistenza. Medici e infermieri condivideranno informazioni grazie ai carrelli dotati di monitor e tablet: nelle postazioni mobili per medicinali e presidi il personale sanitario avrà anche un supporto dalla tecnologia touchscreen.

Il primo profilo registrato questa mattina è quello di un paziente di mezza età colpito da ictus. «Dopo l'assegnazione del posto letto è iniziata la sua storia clinica digitale nel nostro reparto, con la registrazione dei parametri. È un momento molto importante per la sanità pubblica - sottolinea la direttrice della Medicina d'Urgenza, Rosangela Beretta - perché questo sistema garantisce più controllo, più qualità, condivisione con la rete regionale dell'Isola e probabilmente molto presto anche una maggiore integrazione con il territorio. Tutto il personale della nostra Unità Operativa ha accolto con entusiasmo questo cambiamento, perché il lavoro per medici e infermieri sarà più agevole, tracciabile, preciso e con un risparmio di tempo che consentirà certamente di migliorare l'assistenza».

L'Unità Operativa è stata dotata di un carrello tecnologico con monitor e di due tablet. Il software, dopo aver recepito la registrazione del paziente e l'assegnazione automatica del posto letto, consente di memorizzare i parametri vitali e tutti i dettagli della terapia, a partire dalla fascia oraria in cui viene somministrata, quale tipo di farmaco viene prescritto e a quale ora deve essere somministrato. Tutti passaggi evidenziati sempre con un colore diverso che aiutano il personale ad aeffettuare verifiche immediate. Si tratta di informazioni che gli operatori potranno condividere in qualsiasi momento con un semplice clic. Inoltre per ogni paziente verrà stampato un braccialetto con un codice a barre che agevolerà la gestione.

"Si tratta di un grande passo in avanti - aggiunge la referente Infermieristica, Laura Dessì - perché consente una presa in carico del paziente dal punto di vista infermieristico, facilitando la prescrizione della terapia e la pianificazione".

"Crediamo molto in questo progetto perché l'innovazione contribuisce a migliorare l'organizzazione del lavoro. La tecnologia - afferma il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro - è un supporto di cui la sanità non può fare a meno, ancor di più in periodi storici come questo caratterizzati dalla grave carenza di personale".



