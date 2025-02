Nuragica, a Sassari l'esperienza immersiva sull'antica civiltà

Dopo aver catturato l'attenzione del pubblico alla Bit di Milano, "Nuragica" fa tappa a Sassari con un'edizione speciale. Dal 22 febbraio al 30 aprile, i visitatori potranno vivere un viaggio nel passato della Sardegna negli oltre 500 mq del Padiglione Tavolara. L'evento, promosso dal Comune di Sassari e patrocinato anche dalla Regione, è stato presentato a Palazzo Ducale alla presenza del Sindaco Giuseppe Mascia, dell'assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni e degli organizzatori di Nuragica, Paolo Alberto Pinna e Maria Carmela Solinas.

"Nuragica" ha già conquistato migliaia di visitatori in diverse città italiane, tra cui Olbia, Barumini, Nuoro, Arzachena, Napoli, Cagliari e più di recente Milano. Dal 2021 al 2024, la mostra è stata a Cagliari, dove si è affermata come uno dei musei esperienziali più apprezzati in Italia, posizionandosi su Tripadvisor tra le prime dieci esperienze museali in Italia e diventando il secondo museo storico più apprezzato dopo il Museo Egizio di Torino. La mostra combina scenografie immersive, ricostruzioni fedeli e tecnologie all'avanguardia, tra cui la realtà virtuale, per far rivivere il fascino della civiltà degli antichi sardi. Il percorso espositivo si snoda attraverso una serie di scenografie che trasportano il visitatore in un'epoca remota, permettendo di esplorare torri nuragiche, antiche botteghe artigiane, santuari sacri, tombe dei giganti e i traffici marittimi del Mediterraneo.

Per il sindaco Mascia "Nuragica rappresenta una straordinaria operazione di divulgazione culturale. Attraverso il ricorso alla tecnologia è ricorrendo a strumenti e modalità innovative, la nostra storia e la nostra preistoria vengono raccontate in maniera originale, autentica e alla portata di un pubblico vasto, in grado di essere compreso e fruito anche dalle bambine e dai bambini delle nostre scuole".

"Ospitare una manifestazione del genere significa puntare i riflettori sul patrimonio storico culturale di tutta l'isola e anche di Sassari - ha sottolineato l'assessora Puggioni - innescando un processo virtuoso di promozione che consenta alla città e i suoi spazi museali ed espositivi di ritagliarsi uno spazio di primo piano nei circuiti di quel turismo culturale".

"Dopo il successo alla Bit di Milano - ha spiegato Pinna - siamo felici di riportare questa esperienza in Sardegna.

Nuragica è molto più di una mostra: è un viaggio nella storia della nostra isola, che racconta un passato affascinante attraverso tecnologia e narrazione emozionale".



