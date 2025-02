Mercato S.Benedetto a Cagliari chiude l'1/3, il 18 nei nuovi box

L'1 marzo sarà l'ultimo giorno di lavoro al mercato di San Benedetto. Poi via al trasloco dei 157 operatori e apertura nella nuova struttura di via Sant'Alenixedda per il nuovo corso previsto dal 18 marzo. Lo ha annunciato il sindaco di Cagliari Massimo Zedda in una conferenza stampa convocata proprio nella direzione del mercato che fra due settimane chiuderà per consentire di partire con i lavori di ristrutturazione che dureranno circa due anni.

"Abbiamo l'esigenza di correre - ha detto Zedda - abbiamo perso un anno: vogliamo riprendere l'attività del mercato storico al più presto senza introdurre novità che snaturerebbero la funzione della struttura: la degustazione può anche andare bene ma non inventiamoci ristoratori. Vogliamo fare in fretta anche per rimettere a disposizione piazza Nazzari per gli spettacoli". Una volta conclusi i lavori i box del mercato provvisorio non verranno buttati via: "Serviranno per le emergenze".

Sul fronte viabilità ci saranno a disposizione nuovi posteggi "e stiamo aprendo il nuovo parcheggio nella nuova struttura - ha aggiunto il primo cittadino - Sono stati modificati i percorsi di alcune linee del Ctm per favorire una maggiore connessione ad esempio con via Manzoni". Risolti anche i problemi dei "morosi": tutti si trasferiranno nella nuova struttura. C'è stata solo qualche rinuncia, ma soprattutto si tratta di pensionamenti e commercianti che avevano giá deciso di chiudere bottega.

I dubbi degli operatori? "Ogni passaggio - ha detto l'assessore alle attività produttive Carlo Serra - è stato concordato con i commercianti. I primi mesi saranno di adattamento: risolveremo gli eventuali problemi tutti insieme".





