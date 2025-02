Incidente in galleria sulla statale 125, morto centauro 54enne

Un motociclista ha perso la vita sulla strada statale 125 Var "Nuova Orientale Sarda" all'interno della galleria 'Genna Ortiga', tra Cardedu e Bari sardo. Ancora non si conoscono i dettagli dell'incidente ma dai primi rilievi pare che l'uomo, un 54enne sardo, abbia perso il controllo della sua due ruote mentre attraversava il tunnel sbattendo violentemente contro la parete. Sul posto i Carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco.

L'Anas fa sapere che il tratto della statale è temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni e che il traffico è deviato sulla ex statale 125.



