Il museo Nivola festeggia i 30 anni con un ricco cartellone

La Fondazione Nivola festeggia il suo 35/o anniversario e i 30 anni del Museo Nivola con una serie di importanti attività e manifestazioni.

A partire da maggio e fino al 2026, un nuovo ciclo di mostre a cura di Giuliana Altea, Antonella Camarda e Luca Cheri svilupperà il discorso sulla grande scultura contemporanea - già protagonista nel 2024 con il progetto di Nairy Baghramian Pratza 'e Domo - portando al museo le personali di tre straordinarie artiste internazionali, diverse per background e modalità espressive: Nathalie Du Pasquier, Mona Hatoum e Hannah Levy.

Negli spazi rinnovati del Padiglione nel parco del museo si inaugura il nuovo programma di residenze artistiche con il soggiorno del duo Tarwuk (Ivana Vukšić e Selman Trtovac), che porta avanti una ricerca che combina scultura, pittura e installazione. Arrivano a compimento i progetti vincitori dei bandi della Direzione generale creatività contemporanea del Ministero della Cultura: Il lavoro decennale di Armin Linke sull'archivio del fotografo Corrado Calvo, presentato negli anni in diverse sedi, tra cui al MMK-Museum für Moderne Kunst di Francoforte nel 2012, al Centre Pompidou di Metz nel 2014 e al Museo Nivola nel 2017, sarà presentato in un volume edito da Spektor Books, realizzato grazie al sostegno di Italian Council 2024. Luca Spano, Fabio Barile, Ezio D'Agostino porteranno al museo il progetto installativo-fotografico On the Edge of the Eyelid, vincitore del programma Strategia Fotografia 2024.

L'installazione performativa e interattiva di Francesco Medda e Carol Rollo Arrogalla - Suite. Trame sonore, sviluppi intermediali, arriverà al museo nell'ambito del programma PAC 2024.

Infine, tornano Here I Stay, il festival internazionale di musica alternativa e indipendente ormai giunto alla sua 15/a edizione, appuntamento ormai immancabile con una delle manifestazioni più attese e seguite dell'estate musicale in Sardegna, e Tutto d'un tratto, il piccolo festival che propone una ricognizione del vivace panorama dell'illustrazione in Sardegna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA