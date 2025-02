Oktv Festival Iglesias, mostra interattiva di arte multimediale

Dopo l'anteprima del 31 gennaio, dedicata alle scuole, entra nel vivo a Iglesias l'OKTV Festival, l'evento di new media art e innovazione tecnologica che esplora discipline all'avanguardia come l'interaction design, il sound design, l'arte generativa, il creative coding e l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nelle arti visive e performative, ideato e realizzato dall'associazione culturale Academia Terra e promosso dal Comune di Iglesias.

Alle 17 di oggi negli spazi di Pozzo Sella (Miniera di Monteponi) sarà inaugurata la mostra interattiva di arte multimediale degli artisti Simone Lumini, Claudio Bel, Danilo Casti, Giulia Atzeri e IVLIVS.MP4. Si tratta di una macro-esposizione che racchiude ambienti immersivi, installazioni site- specific, interaction design e arte generativa. Il percorso è strutturato seguendo il "filrouge" della percezione sensoriale. L'evento sarà arricchito da due appuntamenti musicali: alle 21,30 il live set firmato Space Jam, seguito alle 22,30 dal dj set di Camera Anecoica. La mostra sarà visitabile sino al 6 aprile nei seguenti giorni: sabato dalle 16 alle 20, domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 20. Il venerdì per le scuole.

Sempre oggi prende il via Stop Motion & I.A., laboratorio per bambini dove esperienza formativa e creativa si unisce a narrazione, tecnologia e arti visive. Appuntamenti anche il l'1 marzo e il 5 aprile (info e iscrizioni infoacademiaterra@gmail.com) OKTV Festival nasce con l'obiettivo di esplorare e valorizzare la connessione tra arte digitale e il patrimonio post-industriale del territorio sardo. La prima edizione si è svolta tra aprile e giugno 2022. L'edizione di quest'anno, oltre alla macro-esposizione di new media art, propone visite guidate e masterclass rivolte alle scuole secondarie di 2/o grado, workshop per bambini, eventi culturali e performance audiovisive di artisti nazionali e internazionali.

Il festival si propone come piattaforma innovativa di incontro tra arte e scienza, promuovendo un dialogo tra creatività e innovazione, e mira a trasformare spazi pubblici e beni archeologici industriali in hub culturali, catalizzando l'interesse nazionale e internazionale per Iglesias come centro di arte contemporanea e digitale. Suoi elementi distintivi sono: new media art e tecnologia (il festival si concentra su discipline all'avanguardia come l'interaction design, la robotica, la realtà aumentata, il sound design, l'arte generativa e il creative coding), la valorizzazione del territorio (attraverso interventi artistici "site-specific", il festival integra il linguaggio digitale con la storia e il paesaggio unico del patrimonio archeologico industriale e naturale della Sardegna), inclusività e formazione (il festival coinvolge un pubblico ampio, con attività formative e divulgative per artisti, studenti, professionisti e cittadini di ogni età).



