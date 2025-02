Multe per 4mila euro a peschereccio con carico irregolare

Trasportava a bordo 157 Kg di prodotti ittici pregiati, in particolare gambero rosso e gambero viola, privi della registrazione sul logbook elettronico previsto dalla normativa europea e nazionale: un peschereccio d'altura entrato in porto a Golfo Aranci a causa delle cattive condizioni meteo è stato ispezionato e sanzionato dalla Guardia Costiera.

Oltra alla mancata compilazione del logbook il comandante è stato multato per la mancata compilazione del registro dell'abbattitore per il prodotto congelato detenuto a bordo, per un totale di 4.000 euro. Assegnati, inoltre come sanzione accessoria, tre punti sulla licenza e tre punti al comandante del peschereccio.

Per il pescato sequestrato si è provveduto a richiedere l'intervento dei veterinari dell'Asl di Olbia per accertarne lo stato di conservazione e la commestibilità.



