Minaccia la madre e di dar fuoco alla casa e all'auto, arrestato

La richiesta di aiuto è arrivata alla centrale operativa poco dopo la mezzanotte: una 59enne di Villacidro, molto spaventata, ha chiamato il 112, segnalando che il figlio, in preda a un forte stato di alterazione, stava minacciando di dare fuoco alla casa e all'auto di famiglia. Giunti sul posto, i militari hanno trovato l'uomo in preda a un violento sfogo d'ira: aveva già danneggiato mobili e suppellettili all'interno dell'abitazione. E, armato di chiave inglese, avrebbe inseguito la madre per tutta la casa, urlando frasi sconnesse e minacciose.

La donna, terrorizzata, era riuscita a rifugiarsi nella propria camera da letto, barricandosi all'interno per proteggersi, mentre il figlio avrebbe continuato a colpire porte e oggetti. Inevitabile l'arresto per maltrattamenti in famiglia.

La vittima ha rifiutato le cure mediche e ha sporto immediatamente denuncia contro il figlio. L'arrestato, dopo essere stato condotto in caserma per le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Uta, come disposto dalla Procura della Repubblica. Le indagini proseguono per ricostruire eventuali precedenti episodi di violenza domestica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA