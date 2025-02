Il Cagliari ferma l'Atalanta stanca per la Champions

Il Cagliari si difende con ordine senza ricorrere alle barricate e lascia solo nel secondo tempo qualche occasione all'Atalanta, apparsa stanca e con ben sette cambi in formazione rispetto al playoff d'andata di Champions League col Bruges. Uno zero a zero che ha resistito all'assalto nel finale dei bergamaschi, che hanno pagato la giornata no delle loro punte.

Nicola imbriglia a lungo tatticamente Gasperini, variando solo temporaneamente le posizioni iniziali tra Makoumbou che si sposta a mezzala sinistra e Deiola che si abbassa, ma sempre fedele al 4-5-1 con Zortea e Felici pronti a tornare in aiuto.

Un paio le situazioni intricate prodotte dai sardi, con Ruggeri a spezzare l'intesa tra gli ex Zortea e Piccoli al 4' e la diagonale di Toloi al ventesimo per anticipare lo stesso centravanti servito in contropiede da Zappa.

I padroni di casa, verso metà frazione, ruotano con Brescianini esterno destro a tutta fascia e Cuadrado a prendere il suo posto sulla trequarti sinistra. Verso la mezzora, l'uno-due tra il colombiano ex Juventus e Toloi provoca l'intervento falloso di Adopo con la punizione a due Pasalic-Retegui deviata dalla barriera. A una decina di minuti abbondanti dall'intervallo, intercettando un rinvio corto del portiere ospite, Samardzic converge da destra per la prima conclusione in porta, quasi dal limite, bloccata dallo stesso Caprile in tuffo alla propria sinistra. Al 38' ci prova Toloi a giro da fuori, sorvolando l'incrocio, sul quarto angolo di casa allontanato dall'area dalla difesa rossoblù.

Nella ripresa il nuovo entrato De Ketelaere si intestardisce nei dribbling portandosi la palla sul fondo e di là Piccoli, sostenuto da Felici, la passa in mezzo al 9' trovando la presa bassa di Carnesecchi. Gasperini inserisce il laterale Palestra e l'Under 23 Vlahovic per Cuadrado e Retegui. Deiola avanza e tira in Curva Sud al 13', in assoluto il primo tentativo cagliaritano, in combinazione da sinistra con Felici e Adopo.

All'ora di gioco esultanza subito spenta per Brescianini, che spinge in porta il corner della destra di De Ketelaere, ma l'arbitro Marchetti annulla per la spinta di Posch che impedisce a Caprile la presa alta. L'Atalanta cambia ancora con Ederson al posto di Brescianini, mentre il Cagliari sostituisce Felici con Coman, punta pura che però ne occupa la stessa posizione da esterno alto a sinistra.

Sardi vicini al colpaccio al 26', quando Palestra rinvia corto in caduta il cross di Zortea e Hien deve correre ai ripari deviando sul fondo la conclusione di Deiola. Posch fa lo stesso opponendosi a Zortea, liberato al tiro dalla smanacciata incerta di Carnesecchie sul corner di Augello. Un breve check negativo per un presunto tocco di braccio di quest'ultimo e al quarantesimo Zappa rinvia male il pallone di Palestra a rientrare: De Ketelaere tira, il pallone sfila sul fondo tra le gambe di Mina. Verso il novantesimo, doppia occasione atalantina col diagonale di Vlahovic parato in angolo da Caprile con la palla che si impenna. Ultima chance per Pasalic all'inizio del recupero su sponda proprio del 2004 dell'attacco, ma la mira è sbagliata di poco.



