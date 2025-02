Vetrina internazionale per Novamarine che vola in Usa e Turchia

Per la prima volta la società Novamarine attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto, parteciperà alla fiera nautica americana Boating Miami International Boat Show, in programma dal 12 al 16 febbraio. L'esposizione è una delle più grandi vetrine mondiali di imbarcazioni da diporto e mega yacht che anima Greater Miami & Miami Beach in sei differenti sedi della città, dove è possibile ammirare i modelli più innovativi di imbarcazioni luxury. E dopo Miami la società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, prenderà parte a un altro salone a Istanbul, il Bosphorus Boat Show on land, vetrina fondamentale per gli addetti ai lavori e la più grande fiera nautica della Turchia e la seconda più vasta al mondo tra le esposizioni su terra.

Nell'Istanbul Expo Center, Novamarine sarà supportata dal concessionario Doğuş Marine Services, gruppo leader nel mercato della nautica mondiale nel campo dei servizi di assistenza e manutenzione post-vendita delle imbarcazioni. A partire dalla primavera 2024, infatti, Novamarine ha consolidato le vendite e la propria penetrazione nel mercato turco grazie all'accordo strategico con Doğuş.

Dopo Miami e Istanbul, Novamarine giocherà in casa al tradizionale appuntamento sardo, quest'anno alla sua quarta edizione, della Fiera Nautica di Sardegna, che si svolgerà ancora a Porto Rotondo dal 30 aprile al 4 maggio. "La nostra partecipazione, per la prima volta in assoluto, a due rassegne importanti come la fiera nautica di Miami e quella di Istanbul è un chiaro segnale di come il brand Novamarine si stia affermando sempre di più in acque internazionali - ha commentato Francesco Pirro, presidente e amministratore delegato Novamarine - La quotazione in Borsa ci ha aiutato ad accrescere ulteriormente la nostra visibilità sul mercato".



