Sistema segnala possibile anomalia, volo Aeroitalia torna a Roma

Attimi di apprensione per i passeggeri durante il volo Aeroitalia XZ 2335 in servizio ieri alle 9 del mattino da Roma a Cagliari che è tornato a Fiumicino dopo che sul Boeing 737-800 è stata segnalata una possibile anomalia.

La compagnia fa sapere che c'è stata un'evidenza "di un possibile inconveniente tecnico durante la fase di salita dallo scalo di Fiumicino. L'equipaggio di volo ha gestito con grande professionalità secondo le procedure operative standard, restando nell'aerea dell'aeroporto. La situazione è tornata subito alla normalità e l'equipaggio, dopo aver effettuato le opportune verifiche, ha proseguito verso la destinazione atterrando in orario a Cagliari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA