Premi a produttori di birra artigianale che aderiscono a filiera

Favorire lo sviluppo della filiera brassicola di qualità in Sardegna è l'obiettivo della delibera proposta dell'assessore dell'Agricoltura, Gian Franco Satta, e approvata nell'ultima riunione di Giunta. Il dispositivo definisce le direttive di attuazione per le due tipologie di aiuti, il primo relativo al premio ai cerealicoltori che aderiscono a un accordo di filiera e che coltivano orzo distico per la produzione di birra e il secondo dedicato agli Investimenti per la realizzazione e l'ammodernamento di birrifici artigianali e agricoli.

"Crediamo nella qualità dei prodotti dei nostri cerealicoltori - spiega l'assessore - per questo abbiamo stanziato complessivamente 7 milioni e mezzo per i produttori di birra. Credo sia importante incentivare e valorizzare le tante produzioni che nascono dalle nostre colture perché esprimono il nostro saper fare e la nostra identità".

Le risorse disponibili per l'erogazione dei premi ai cerealicoltori, che coltivano varietà di orzo distico adatte alla produzione maltaria e che aderiscono a un accordo di filiera per la produzione di birra, saranno corrisposte nella misura di 200 euro per ettaro di superficie coltivata ai beneficiari che sottoscrivono l'accordo di filiera per complessivi di 4,5 milioni Mentre le risorse disponibili per gli investimenti, per la realizzazione e ammodernamento di birrifici artigianali e agricoli che aderiscono a un accordo di filiera sono in totale 3 milioni. In questo caso, è ammesso un contributo massimo complessivo per impresa pari a 200 mila euro. L'intensità degli aiuti è pari al 60% dei costi ammissibili a contributo. La realizzazione delle attività è in capo all'agenzia Laore. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi trovano copertura finanziaria nel bilancio regionale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA