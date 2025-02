Parte la corsa in Sardegna per le aspiranti Miss Universo

Miss Universo, al via i casting in Sardegna per il concorso di bellezza. Si parte il 20 febbraio da Iglesias, per poi proseguire il 2 marzo a Oristano e Sassari, il 16 a Nuoro e Olbia, il 21 a Tortolì, l'ultimo appuntamento il 28 a Cagliari. Le aspiranti miss saliranno in passerella, tra gli scenari suggestivi dell'Isola. Quest'anno al concorso, nel segno dell'inclusione, partecipano anche le ragazze della comunità dei sordi. Durante le serate sarà presente l'interprete di lingua dei segni che svolgerà il ruolo di ponte linguistico comunicativo tra i due mondi, udenti e non udenti.

In Sardegna la manifestazione è organizzata da Dea Events, partnership tra Alessia Ghisoni, Cinzia Murgia e Maurizio Ciaccio, che unisce realtà imprenditoriali della caratura di Events, Venus Dea e Oggi Sposi & Exclusive Wedding. Un viaggio che durerà tutta l'estate quello verso il titolo di Miss Universe Italy, con l'obiettivo di eleggere la ragazza che rappresenterà il nostro Paese alla fase finale di Miss Universe.

Tra le fasce consegnate una speciale è dedicata al Comune ospitante, durante la finale, invece, una sarà dedicata alla miss 'oltre ogni senso'. Calcheranno il palco anche le 'Piccole Miss', bimbe che accompagneranno le concorrenti verso l'incoronazione. In primo piano anche artigianato, tradizioni e prodotti di qualità dei territori, protagonisti in ogni tappa.

"Miss Universo Sardegna, oltre a promuovere la bellezza, punta a valorizzare le peculiarità della nostra terra", spiegano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia. Per Maurizio Ciaccio "Miss Universe sarà una vetrina di assoluto pregio per tutta la Sardegna". A valutare le candidate alla fase finale, una giuria di esperti eleggerà le vincitrici di ogni serata e dell'atto conclusivo. A condurre tutte le serate sarà Anthony Peth, affiancato da Bianca Fusco.



