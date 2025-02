Mahmood, prima volta qui nel 2016, non avevo neanche etichetta

"Ricordo il mio primo Sanremo nel 2016, non avevo neanche l'etichetta, mi ero iscritto al festival dal pc, a casa di mamma, ricordo che dovemmo compilare i moduli e inviare la demo della canzone... ", dice Mahmood in sala stampa a Sanremo. "Sono molto felice di essere qui con Geppi, la amo tanto. Carlo mi ha detto devi essere te stesso, ma dalla spontaneità a volte nascono cagate...", sorride. "Cercherò di essere spontaneo in maniera televisivo, sono esaltato, felice".

Il cantante, due volte vincitore del Festival, nel 2019 con Soldi e nel 2022 in coppia con Blanco con Brividi, e Cucciari sono la strana coppia di co-conduttori che stasera affiancherà Carlo Conti nella serata cover del Festival. Poi fa i complimenti a Settembre, vincitore delle Nuove Proposte: "Complimenti, hai spaccato". Poi sorride. "Il premio dei Giovani è più bello di quello dei Big, perché è d'argento.

Il mio se l'è preso mamma".



