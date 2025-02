Lavori su rete idrica, mercoledì 19 mezza Sassari senz'acqua

Mezza Sassari resterà senza acqua nella giornata di mercoledì 19 febbraio: Abbanoa interromperà l'erogazione nella rete idrica per eseguire una riparazione sulla condotta in acciaio del diametro di 800 millimetri situata nella vallata di Ponte Rosello.

Si tratta di un intervento complesso che richiederà tredici ore di lavoro, tra le 7 e le 22.

Durante l'intervento di manutenzione il servizio sarà sospeso e resteranno senza acqua, dalle 7 alle 20, i quartieri serviti direttamente dal serbatoio di Monte Oro: centro storico, Monte Rosello basso, Sacro cuore, Santa Maria di Pisa, Latte Dolce, Porcellana e Piandanna.

L'erogazione sarà interrotta invece tra le 23 e le 6 della mattina successiva nei quartieri serviti dal serbatoio di via Milano: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Porcellana alta, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Monte Furru e Badde Pedrosa.



