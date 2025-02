Proseguono, in viale Diaz, i lavori per la realizzazione della metropolitana leggera di Cagliari. Per questo motivo lunedì 17 febbraio cambia temporaneamente la circolazione veicolare nella strada interessata dall'intervento.

Con un'ordinanza dirigenziale è stata disposta la chiusura parziale al traffico nel viale Diaz (corsia in direzione via Roma), nel tratto compreso tra viale Cimitero e via Stazione Vecchia, dalle 9 alle 17.



