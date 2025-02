Investe uno studente 16enne e scappa, ragazzo non è grave

Investe un ragazzo di sedici anni che stava andando a scuola e scappa senza prestare soccorso.

Solo un cenno della mano - dicono i testimoni - per chiedere scusa e poi via senza nemmeno accertarsi di quello che era successo. È successo questa mattina vicino a piazza Giovanni XXIII.

Il giovane studente, che stava attraversando la strada, era a qualche decina di metri dalla scuola. È stato colpito dall'auto all'altezza delle gambe ed è caduto sull'asfalto. È stato subito soccorso da un'ambulanza del 118: non è in gravi condizioni. Sul posto anche la polizia locale che ha sentito il racconto di una donna che ha assistito all'incidente e dei compagni di scuola.

Si cercherà di ricostruire l'accaduto con l'aiuto delle telecamere della zona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA