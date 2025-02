Incendio in casa a Nuoro, paura ma nessun ferito

Un incendio si è sviluppato questa notte in una abitazione in via Sassari a Nuoro. Tanta paura ma non si registrano feriti. L'allarme è scattato alle 22:00 e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco.

Grazie all'intervento tempestivo della squadra il rogo non si è propagato oltre la cucina rustica, e i danni, per quanto ingenti, sono stati contenuti al solo piano seminterrato.

Una volta spente le fiamme sono stati fatti i rilievi per stabilirne le cause.

Sul posto anche i carabinieri e l'ambulanza del 118 di Nuoro.





