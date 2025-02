"Se manderei un bacio a Meloni? Con il braccio di Elodie glielo mando": risponde con questa battuta, in sala stampa a Sanremo, Geppi Cucciari, co-conduttrice della quarta serata del festival. Il riferimento ironico è alla dichiarazione di Elodie nei giorni scorsi: "Non voterei per Giorgia Meloni nemmeno se mi tagliassero il braccio".



